Yüksek enflasyon yurttaşın tüketim alışkanlıklarını etkiliyor

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:07

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşların tüketim alışkanlıklarının etkilendiğini ve raftaki ürün tercihlerinin değiştiğini belirterek yurttaşın ucuz proteine yöneldiğini belirtti.

ANFAŞ 29. Uluslararası Gıda ve İhtisas Fuarı’na Bizim Toptan, Kerevitaş, g2M ve DFU firmalarıyla katılan Yıldız Holding’in başkanı Ali Ülker gazetecilerle bir araya geldi.

Şirket hedefleri ile sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan Ülker, tüketim alışkanlıklarının değişimi konusunda “Eskiden sakatat satışı yok denilecek seviyedeydi. Şimdi satışlar bir hayli arttı. Ya da etli yemekler kıymayla yapılmaya başlandı. Pirinç yerine makarna ya da bulgura kayılabiliyor” dedi. Ülker, şöyle konuştu: “Bu yıl enflasyonda bir durulma bekliyoruz. Şubat ayında zamlı maaşlarla piyasada hareketlenme bekliyoruz. Seçimden sonra da kim kazanırsa kazansın gerginlik kalkar piyasadan.”

Ev dışı tüketime ürünlerine büyük yatırımlarla girdiklerini de söyleyen Ali Ülker, “Ev dışı tüketim sektörü 2021’e göre 4 kat büyüdü. Biz kendi markalarınız için bu yıl enflasyon artı 25 puan büyüme bekliyoruz” dedi.