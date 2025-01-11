Yayınlanma: 11.01.2025 - 13:39

Güncelleme: 11.01.2025 - 13:39

Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 memur ve emekli zammı sonrasında artış gösterdi. Peki, 2025 ocak evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

2025 OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.

Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımı desteği 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseldi.