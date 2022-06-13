Yükselen döviz kurları, artan fiyatlar yüzünden Bodrum, yerli turiste hayal
Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri duayen turizmci Galip Gür, “Türkiye, Avrupa ülkeleri için cennet oldu. Yunan adalarından günlük alışveriş için gelenler oluyor. Yerli turist için ise şartlar zorlaştı, otellerde kalmak biraz sıkıntılı olacak” dedi.
Döviz kurlarının yükselmesiyle Bodrum, yabancı turist açısından daha ucuz bir tatil beldesine dönüştü.
Cumhuriyet’e konuşan Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri duayen turizmci Galip Gur, “Türkiye, Avrupa ülkeleri için cennet oldu. Yunan adalarından günlük alışveriş için gelenler oluyor. Yerli turist için ise şartlar zorlaştı, otellerde kalmak biraz sıkıntılı olacak” dedi.
Turizm sektöründe pandemi sonrası toparlanmanın çok zorlaştığını söyleyen Gür, “Türkiye’nin elinde olmayan gelişmeler de var. Hava yollarında sorunlar yaşanıyor. İngiltere ve Hollanda’da charter uçuşlarda iptaller yaşanıyor. Rusya ve Ukrayna’da sorunlar var. Her türlü olumsuzluğa rağmen haziranın ortalarına doğru büyük bir hareket olmasını bekliyoruz. Asıl beklentimiz yaz aylarında Avrupa ülkelerinden” diye konuştu.
Türkiye’nin döviz ihtiyacının her geçen gün büyüdüğünü belirten Galip Gür, turizme odaklanma zorunluluğunun daha da arttığını vurguladı. Gür, bu süreçte Bodrum’da denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini dile getirerek, ilgili kurumların işletmelerde denetimlerini yapması, fiyat listesinin asılması ve menü bulunması gerektiğini söyledi.
Bodrum’un, sosyal medya üzerinden paylaşılan yüksek tutarlı adisyon fişleriyle gündeme gelmesinin doğru olmadığını belirten Gür, “Kim daha çok sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşırsa o doğruymuş gibi algı oluşuyor. Her işletme kafasına göre fiyatlandırma yapamaz. Bakanlık belgeli iseniz sunacağınız ürünün fiyatını onaylatmak zorundasınız. Aksi dolandırıcılığa girer” dedi.
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