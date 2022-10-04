Yumurta fiyatında sert artış
Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.
Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Yem, enerji, ambalaj ve nakliye maliyetlerindeki artış yumurta fiyatlarına da yansıdı. 1 ay önce 2 liraya satılan organik yumurtanın tanesi 4-5 liraya yükseldi. Esnaf yumurta fiyatlarının haftalık olarak arttığını ifade ediyor. Vatandaşlar ise aldığı yumurta adedini düşürmeye başladı. Marketlerde 30’lu yumurtalara alternatif olarak daha küçük paketlerde yumurta satılmaya başlandı.
'GEÇEN SENE 30 LİRAYDI BU SENE 65'
Yumurta fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Süphan Paşa, "Beyaz yumurtalar 2,5 lira, organik yumurtalar 4 liradan satılıyor. 1 ay önce beyaz yumurtalar 1,5 lira organik yumurtalar 2 liraydı. Fiyatlar haftalık olarak değişiyor. Beyaz yumurtalar ise bir sene önce 30 liraydı şimdi 65 lirayı aştı. Vatandaşlar yumurtadaki fiyat artışından şikayetçi, zamları biz yapıyormuşuz gibi tepki gösteriyor" diye konuştu.
Fiyatların yüksekliğinden yakınan Hasan Usta isimli vatandaş ise "Yumurta fiyatları her hafta değişmeye başladı. Sürekli yumurta alıyoruz. Normalde eskiden bir koli yumurta alıyorduk, 15 liraydı" dedi.
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