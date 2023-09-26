Yumurta üreticileri, Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak
Rekabet Kurulu, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 20 yumurta üreticisi ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUM-BİR) de aralarında bulunduğu 13 teşebbüs birliğinin ve 12 üreticinin sözlü savunmalarını dinleyecek.
Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren firmalar ile YUM-BİR'in de aralarında olduğu yerel birliklerin 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadığının tespiti için 2 ayrı soruşturma başlattı.
Devam eden soruşturmalarda, sözlü savunma aşamasına gelindi. 20 yumurta üreticisi firma 24 Ekim'de, YUM-BİR, üye 12 birlik ve 12 şirket ise 25 Ekim'de Rekabet Kurulu'na savunma verecek.
Soruşturma heyetinin de görüşünü açıklayacağı toplantının ardından yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Letonya maçının stadı değişti!
- Seksten sıkılan adam penisini keseceğini açıkladı
- Bahçeli, 'Soylu'nun arkasındayız' dedi
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak