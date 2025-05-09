Yunanistan'a giden Türk turist sayısı açıklandı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:13

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:13

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Avdagiç, Türkiye ve Yunanistan’ın ekonomik ve ticari açıdan birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu belirterek, her iki ülke arasında işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Avdagiç, "Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumundayken, Yunanistan, bu köprü üzerinden Avrupa’ya açılan hayati bir geçit olarak stratejik bir öneme sahip. Yunanistan ile olan ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirmek adına önemli fırsatlar var" ifadeleri kullandı.

TÜRK TURİST SAYISI BELLİ OLDU

Avdagiç, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacminin 6 milyar dolar civarında olduğunu ve bu alanda büyük bir potansiyel bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, 2024 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 710 bin, Türkiye'den Yunanistan'a giden turist sayısının ise 1,5 milyon olduğunu söyledi. "Türk turist sayısındaki bu önemli artış, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması sayesinde mümkün olmuştur" diyen Avdagiç, ortak turizm girişimleriyle bu rakamların daha da artırılabileceğini belirtti.

Avdagiç, sözlerini "Ukrayna krizi sonrasında Avrupa'nın ticaret ve lojistik dinamiklerinin değiştiğini görüyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği ile daha geniş Avrasya bölgesi arasında kilit bir geçiş güzergahı olarak öne çıkıyor. Ancak, taşımacılıkta Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle hala çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz" şeklinde sürdürdü.

Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou ise, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Efraimoglou, konuşmasında: "Türkiye bu bölgedeki en önemli güçlerden biri ve çok değerli bir sanayi ve coğrafi pozisyona sahip. Aynı zamanda Türkiye, teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle hızlı adımlar atıyor" dedi. Efraimoglou, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil yatırım için önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Ekonomilerimizin birbiriyle rekabetten daha çok birbirine destekle gelişebileceğini düşünüyoruz" dedi.