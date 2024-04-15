Bakan Işıkhan'dan 'işsizlik' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam sayısının şubat ayında bir önceki aya göre, 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:30
Bakan Işıkhan'dan 'işsizlik' açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı şubat ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


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