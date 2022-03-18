Yurt dışı çıkış harcına zam!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.
Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili karar Resmî Gazete'de yayımlandı.
Yurt dışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen ve 50 TL olan harç bedelinde fiyat artışı gerçekleşti.
SÜREÇ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.
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