Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Schengen' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor." iddiasını yalanladı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:15
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Schengen' açıklaması
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DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, 'başvuruların kapatıldığı' veya 'engellendiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

 


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