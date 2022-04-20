Yurt dışında gördüğü meyveyi yetiştirmeye başladı, yılda 300 bin TL kazanmayı hedefliyor
Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan Kemal Dümenci, yurt dışında markette gördüğü ’goji berry’ meyvesinin fidanlarını tarlasına dikerek yetiştirmeye başladı. Dümenci, alım garantisi bulunan meyveden yıllık 300 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.
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