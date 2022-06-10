TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (10 Haziran 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 17:12
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (10 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.14044
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15026
BHD BAHREYN DİNARI 45.2952
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18362
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.2062
BWP BOTSVANA PULASI 1.4129
BRL BREZİLYA REALİ 3.4832
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11676
CZK ÇEK KORUNASI 0.73101
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.7197
PHP FİLİPİN PESOSU 0.32195
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0932
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.8175
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21928
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.4006
HKD HONG KONG DOLARI 2.1752
IQD IRAK DİNARI 0.01170
ISK İZLANDA KRONU 0.13112
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03913
LYD LİBYA DİNARI 3.5721
HUF MACAR FORİNTİ 0.04530
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29438
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.8787
MXN MEKSİKA PESOSU 0.86548
EGP MISIR LİRASI 0.91257
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0933
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00155
PEN PERU YENİ SOLU 4.5441
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.9194
RSD SIRP DİNARI 0.15378
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.3534
SDG SUDAN POUNDU 0.03821
SYP SURİYE LİRASI 0.00680
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0935
THB TAYLAND BAHTI 0.49092
TND TUNUS DİNARI 5.5957
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.8853
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.57788
OMR UMMAN RİYALİ 44.3464
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.0821
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0697
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.57733
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.9446

TCMB döviz alım-satım
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