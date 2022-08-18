Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 2,5 milyon dolarlık DİBS ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 270 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Ağustos haftasında net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 2,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI
Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Ağustos itibarıyla 15 milyar 758,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Ağustos'ta 16 milyar 945,3 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 301,2 milyon dolardan 1 milyar 329,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 98,6 milyon dolardan 104 milyon dolara çıktı.
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