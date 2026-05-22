Yurt dışından vergi incelemesi olmadan para, altın, döviz getirilmesine kapı açan teklif TBMM’de kabul edilirken, AKP son dakikada ekleme yaptı: ‘Torbayı’ genişlettiler

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün CHP, “varlık barışı” olarak adlandırılan düzenlemelerin Türkiye ekonomisi ve uluslararası yükümlülükler açısından doğurduğu sonuçların incelenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesini talep etti. Ancak iktidar bu öneriyi kabul etmedi.

‘MASAK HÜKÜMETİN KONTROLÜNDE’

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, düzenlemeyi kötülemenin doğru olmadığını savunarak, “Türkiye’de MASAK var arkadaşlar; Türkiye’de - hadi diyeceksiniz ki MASAK hükümetin kontrolünde - bizim para piyasalarımız, finansal piyasalarımız hem kendi içerisinde çok ciddi bir denetim mekanizması oluşturmuş ve onu yapıyor, sivil olarak da yürüyor... Bizim SPK’mız var, bizim BDDK’mız var; FATF diye bir kuruluş var” dedi.

Teklifin görüşmeleri sırasında AKP önergeler verdi. Kabul edilen önergeyle, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan kurumların transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için yüzde 100 oranında kazanç indirimi teşviki sağlandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek endüstri bölgelerinde nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyet gösteren kurumların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların yüzde 100 oranında kazanç indirimi kapsamında değerlendirilmesi de sağlandı.

KAPSAM GENİŞLEDİ

AKP’nin başka bir önergesi ile teklifin kapsamı biraz daha genişletildi. Önergeyle, banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye’de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasının kapsamına “girişim sermayesi yatırım fonları” da dahil edildi. Ayrıca bildirilecek varlıkların elde tutulmasına ilişkin verilecek taahhütnamelerden damga vergisi de alınmayacak. Önerge kabul edildi.

‘SIRADAN BİR DEĞİŞİKLİK DEĞİL’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yurttaş teklifte geri adım beklerken, iktidarın “varlık barışını” genişleten düzenleme yaptığını söyledi. AKP’nin son dakika verdiği önergeyle, “varlık barışı” kapsamındaki servetlere yatırım fonları üzerinden yeni bir alan açıldığına işaret eden Akay, şöyle devam etti:

“Artık kaynağı bildirilen varlıklar sadece bankada veya devlet tahvilinde değil; girişim sermayesi yatırım fonu yapıları içinde de değerlendirilebilecek. Üstelik bu alanlara vergi avantajı da sağlanıyor. Bu düzenleme sıradan bir teknik değişiklik değildir. Çünkü girişim sermayesi yatırım fonları, klasik mevduat sistemi gibi doğrudan ve şeffaf biçimde takip edilen yapılar değildir. Fon katılım modelleri, ortaklık ilişkileri ve çok katmanlı finansal işlemler nedeniyle para hareketlerinin izlenmesi daha karmaşık hâle gelebilir. Bu durum, denetim ve mali şeffaflık açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.”

‘SERVETLERE TEŞVİK ALANLARI’

CHP’li Akay, iktidarın bir yandan yüksek vergiler, artan harçlar ve ağır ekonomik yüklerle yurttaşın sırtındaki baskıyı büyütürken; diğer yandan “varlık barışı” kapsamındaki servetlere yeni finansal olanaklar ve teşvik alanları açtığına dikkat çekti. Akay, “Bugün yapılan şey; üretime, sanayiye ve kalıcı yatırımlara dayalı sürdürülebilir bir sermaye modeli kurmak değil, finansal sistem içinde yeni geçiş alanları oluşturmaktır. Türkiye’nin ihtiyacı; kaynağı tartışmalı servetlere yeni alanlar açmak değil, hukuka güven veren, öngörülebilir, üretim odaklı ve şeffaf bir ekonomik düzen kurmaktır” dedi.

SADECE 58 RET!

Görüşmelerin sonunda teklif genel kurulda kabul edildi. Toplam 295 oy kullanıldı. Kabul : 237. Ret: 58 oldu. Teklif kabul edilerek yasalaştı.

Alınan karar gereğince Meclis dün çalışmadı. Genel kurul, 2 Haziran’da toplanmak üzere kapandı.