Yurtdışı çıkış harcı ne kadar olacak? AKP'den yeni açıklama

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:10

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:10

AKP kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında düzenlenen toplantıda, temmuz ayı boyunca Meclis'te görüşülecek kanun teklifleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Vergi düzenlemesinin Meclis'e geleceğini bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Asgari kurumlar vergisi açısından, biz almadığımız takdirde nitelikli küresel şirketlerin merkezinde olduğu ülke alıyor. Biz alacağız. Ama bu birçok maddeyi etkilediği için 14-15 maddeyle geliyor. Vergi adaletini sağlayacak, vergiyi tabana yayacak, biraz da sadeleştirecek bir düzenleme. Aşama aşama birkaç paketten söz edebiliriz."

Gazetecilerin sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanı Güler, yurt dışı çıkış harcını makul bir seviyeye getireceklerini de söyledi.

Yurtdışı çıkış harcının 150 liradan 1.500 liraya yükseltilmesi öngörülüyordu.