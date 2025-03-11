Yurtdışında ‘patron hukuku’ olmayacak

Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 04:00

Buna göre iş sözleşmelerinin hangi hukuka tabi olacaklarını patronların tercihine bırakan düzenleme iptal edildi.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Yasa’yla ilgili kararı konu iptal davasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, İstanbul 10. İş Mahkemesi ile Ankara 11. İş Mahkemesi açmıştı.

İtirazları görüşen AYM, yasadaki hükmün işçinin aleyhine sonuç doğurabileceğine işaret etti.

Kararda şöyle dendi:

“Sözleşmenin zayıf tarafı olan işçinin işveren karşısında hukuk seçimine ilişkin pazarlık imkânının ilke olarak sınırlı olduğu açıktır.”

AYM ayrıca, gidilecek ülkenin iş hukukuyla ilgili bilgilere işçinin ulaşmasının zorluklarına dikkat çekti.