Yurttaş bayram alışverişini unuttu

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

Yurttaş “Fiyatlardan dolayı elimiz ürünlere gitmiyor” derken esnaf ise “Sadece turistler alabiliyor” dedi. Fiyatların geçen yıla göre 3 kat arttığını söyleyen emekli yurttaş Emin Karaca, “Bu bayram çok sıkıntılı her şey sıkıntılı. Bir şeyler aldım almaya korkarak aldım, elim gitmedi. Şu aldığım iki parça şey geçen bayram 300 liraydı şu an 1000 lira olmuş. Düzeleceğini düşünmüyorum ama umarım düzeliriz” dedi.

Alışveriş yaparken çekindiğini söyleyen bir diğer yurttaş Zeynep Şekerci ise “Geçen sene aldığım bazı ürünleri almadım bu sene. Daha uygun fiyatlı ürünler aldım veya daha az miktarda aldım” dedi. Şekerleme dükkânında çalışan esnaf Ali Şenoğlu ise “Önceki bayrama göre daha hareketli, daha çok insan geliyor ancak gelen vatandaşlarımız az az alıyor. Satışlarımız artmış olsa da genelde turistler alıyor” diye konuştu.

