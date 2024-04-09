Yurttaş bayram alışverişini unuttu
Türkiye yüksek enflasyon ve düşen alım gücü kıskacında bir bayrama daha girerken Cumhuriyet, İstanbul Eminönü’nde alışverişe çıkan yurttaşlarla konuştu.
Yurttaş “Fiyatlardan dolayı elimiz ürünlere gitmiyor” derken esnaf ise “Sadece turistler alabiliyor” dedi. Fiyatların geçen yıla göre 3 kat arttığını söyleyen emekli yurttaş Emin Karaca, “Bu bayram çok sıkıntılı her şey sıkıntılı. Bir şeyler aldım almaya korkarak aldım, elim gitmedi. Şu aldığım iki parça şey geçen bayram 300 liraydı şu an 1000 lira olmuş. Düzeleceğini düşünmüyorum ama umarım düzeliriz” dedi.
Alışveriş yaparken çekindiğini
söyleyen bir diğer yurttaş Zeynep
Şekerci ise “Geçen sene aldığım bazı
ürünleri almadım bu sene. Daha
uygun fiyatlı ürünler aldım veya daha
az miktarda aldım” dedi. Şekerleme
dükkânında çalışan esnaf Ali Şenoğlu ise
“Önceki bayrama göre daha hareketli,
daha çok insan geliyor ancak gelen
vatandaşlarımız az az alıyor. Satışlarımız
artmış olsa da genelde turistler alıyor”
diye konuştu.
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