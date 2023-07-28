Son dakika... Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 07:01

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahelesi devam ediyor.