Son dakika... Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisinde yer alan Çadır Köşkü'nde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:00
Son dakika... Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın!
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İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahelesi devam ediyor.


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