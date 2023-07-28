Son dakika... Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın!
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisinde yer alan Çadır Köşkü'nde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahelesi devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
- Merkez Bankası'nda kritik görevden almalar
- Motorine dev fiyat artışı yolda
- Emekliler dikkat: O uygulama kalkabilir
- İstanbul'da ulaşım zammında son karar
- 'Değişim' paylaşımının ardından dikkat çeken kulis
- Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Merkez'in enflasyon tahmininde keskin artış
- THY’de huzur hakkına yüzde 149 zam
- 'AKP bir kurban verebilir...'