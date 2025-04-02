CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, Mesut Özil'e 'boykot' yanıtı gündem oldu: 'Yerli ve milli kardeşim, sen hangi milli takımda oynadın?'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:59

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:00

Yurttaşların sosyal medyada başlattığı, ardından CHP'nin de desteğini açıkladığı 2 Nisan boykot hareketine iktidar cephesinden sert yanıtlar gelirken, AKP'li siyasetçiler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Boykot ile asıl hedeflenen toplumsal birliği bozmak" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL, BOYKOT ÇAĞRISI YAPANLARI HEDEF ALDI

Çok sayıda bakanın boykota yönelik peş peşe tepki göstermesinin ardından bir paylaşım da geçtiğimiz günlerde AKP MKYK'sına katılan eski Almanya Milli Futbol Takımı oyuncusu Mesut Özil'den geldi.

'YERLİ VE MİLLİ KARDEŞİM, SEN HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNADIN?'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2 Nisan'da Türkiye genelinde uygulanacak ekonomik boykota yönelik tepki gösteren Mesut Özil'in paylaşımına "Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?" yanıtını verdi.

ÖZİL'DEN BAŞARIR'A YANIT

Özil, Başarır'ın paylaşımlarına yanıt olarak "Evet, Almanya Milli Takımı’nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır" şeklinde konuştu.

'KENDİMİ ALMAN HİSSEDİYORUM' DEMİŞTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ve dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarlı isteklerine rağmen Türkiye için oynamayı reddeden ve uzun yıllar boyunca Almanya milli takımında forma giyen Mesut Özil, bu yıllarda yaptığı açıklamalarda birçok kez "Kendimi Alman hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.