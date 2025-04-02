CHP'li Mahmut Tanal'dan, Bakan Göktaş'a 'boykot' yanıtı: 'Hem Belçika hem Türkiye vatandaşısınız...'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:33

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:43

Yurttaşların başlattığı ve CHP'nin de desteğini açıkladığı 2 Nisan boykotu, iktidar kanadında büyük etki yarattı.

Bakanlar önce arka arkaya televizyon kanallarında boykot karşıtı açıklamalar yaptı, ardından bakanlar ve iktidar mensupları sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: BAŞARILI OLAMAYACAKLAR

Bu isimlerden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir oldu.

Göktaş, "Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz. Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Boykot adı altında yapılan çağrı ile hedef aldıkları, alın teriyle üreten işçimiz, toprağını işleyen çiftçimiz, istihdam sağlayan girişimcimiz ve bu ülkenin refahını inşa eden tüm kesimlerdir! Türkiye'nin emeğine, kazanımlarına ve geleceğine doğrudan zarar veren bu hareket, boykot değil milli zarardır. Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz. Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz. Bu ülkenin değerlerine, emeğine, büyümesine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar."

CHP'Lİ TANAL'DAN, BAKAN GÖKTAŞ'A YANIT

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Yerli ve millilik dersi veren bakana bakın! Çifte vatandaşlıkla koltuk kapıp, sonra halkı millilikle sınav ediyorsunuz" dedi.

Tanal, sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ekonomik boykota dair açıklamalarına tepki göstererek bir paylaşım yaptı.

Tanal, paylaştığı tweette Bakan Göktaş’ın çifte vatandaşlık durumunu hatırlatarak, “Yerli ve millilik dersi veren bakana bakın! Eşiniz ve çocuklarınızla hem Belçika hem Türkiye vatandaşısınız. Çifte vatandaşlıkla koltuk kapıp, sonra halkı millilikle sınav ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.