Belediye eski dosyaları açtı, elektrik şirketinden 160 bin TL'yi geri aldı

20 Nisan 2021 Salı, 15:25

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geçmiş dönemlere yönelik kurum içi giderlerin incelemesi amacıyla da geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda Gediz Elektrik Perakende şirketiyle yapılan elektrik alım ihalesi kapsamında Çiğli Belediyesi’nden güvence bedeli alındığı tespit edildi. Yapılan itirazlar sonucunda, ödenen 169 bin 132 TL tutarındaki güvence bedeli Çiğli Belediyesi’ne iade edilmesi kararlaştırıldı.

"BÜTÇENİN HER KURUŞU HALKA HARCANACAK"

Daha az maliyetle daha fazla hizmet üretmek adına tasarruf çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Çiğlimizin geleceğini şekillendirecek projeler için bütçemize ekstra katkı sağlayacak tasarruf uygulamalarını bir bir hayata geçiriyoruz. İlk olarak elektrik, su ve internet giderlerimizle ilgili tasarruf adımları attık. Hizmet araçlarımızın kullanım planlamasını yenileyerek yakıt giderlerimizi azalttık. Katı atık toplama ve geri dönüşüm ihaleleriyle Belediye bütçemize katkı sağlayacak sözleşmeler yaptık. Son olarak, kurumumuzun geçmiş dönem giderlerine yönelik yaptığımız incelemeler doğrultusunda elektrik hizmet alım ihalesi kapsamında hukuken ödemememiz gereken ancak belediyemiz tarafından ödenen 160 bin TL civarındaki güvence bedelinin iadesi için sürdürdüğümüz girişimler sonuç verdi. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de şeffaf belediyecilik anlayışıyla bütçemizin her bir kuruşunu kentimize ve hemşehrilerimize harcamaya devam edeceğiz” dedi.