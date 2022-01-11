11 Ocak 2022 Salı, 04:00

Bankaların kredi faizlerini yükseltmesine rağmen yurttaşın bankalara olan borcu hızla büyüyor. Son hafta tüketici kredilerinde 2.6 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 6.1 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşın borçlarında 2021 yılının tümünde ise 108.1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 65.2 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 173.2 milyar liralık artış oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu haftalık ekonomi raporunda vatandaşın borçlarına ilişkin veriler yer aldı. Buna göre bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu takiptekiler de dahil 24 -31 Aralık günleri arasında 8.8 milyar lira daha artarak 1 trilyon 26 milyar liraya çıktı. Bu borcun 24.9 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor.

Yurttaşın bankalar ve finansman şirketlerine olan borcunun 807.2 milyar lirası konut, otomobil, ihtiyaç kredilerinden, 210 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Yurttaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da toplam 25 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Raporda, bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine satıyor olmalarının bu rakamı olduğundan daha düşük gösterdiğine dikkat çekildi. TOKİ’ye olan borçlar ise 27 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Böylece yurttaşın toplam borcu 1 trilyon 83 milyar lira düzeyinde seyrediyor.