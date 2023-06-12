Yurttaşın 'pazar' isyanı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Doların artmaya başlaması ile motorin ve akaryakıt fiyatlarına gelen zam çarşı pazarı etkilemeye başladı. Hal ve pazarlardaki ürünlere artış yansırken pazarcı da yurttaş da tepkili.

İstanbul’daki Mecidiyeköy semt pazarında pazarcılar ve yurttaşlara fiyat artışlarını ve yaşanan sıkıntıları sorduk. Pazarcı Salih Ay her alanda yaşanan zamların gıda fiyatlarına da yansıdığını dile getirirken son artışların fiyatları etkilediğini belirtiyor. Ay, “Dolar artıyor, mazot artıyor. Her şey mazota bağlı. Mazot artışlarından şikâyetçiyiz. Artış olunca sebze ve meyvelerin fiyatları da mecburen artıyor” diyor.

Yılmaz Vardır ise uzun yıllardır pazarcılık yapıyor. Bu dönem hem fiyatların yükseldiğini hem de ürünün kalitesinin düştüğünü söyleyen Vardır, “Herkes pazarcı kazanıyor sanıyor. Getirilen malın yarısı çürük çıkıyor para çöpe gitmiş oluyor” diyor.

Mustafa Daloğlu ise alışveriş yapmak için gelmiş bir yurttaş. Mevsimi olan sebze ve meyvelerin bile hem kalitesiz hem de çok pahalı olduğunu belirterek “Kiraz altmış, biber yirmi beş lira, salatalık on beş lira. Üstelik çoğu da çürük. Bu fiyatlar yükselir ama düşmez artık” diye konuşuyor.

Bir başka yurttaş farklı pazarlara gittiğini ancak ucuz ürün bulamadığını anlatıyor.

‘UCUZ PAZAR KALMADI’

“Her geçen gün fiyatlar artıyor, ucuz pazar kalmadı” derken, pazarda limon satan Erdoğan Y. de mazot ve dolardaki artışın pazarcıları etkilediğini ifade ediyor ve şunları söylüyor: “Milletin alım gücü yok. Ben zarar ediyorum. Mersin’den on beş liraya gelen kamyon mazot artınca kırk liraya geliyor.”