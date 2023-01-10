Yurttaşlar bu yıldan da umutsuz...

Yayınlanma: 10.01.2023 - 18:11

Güncelleme: 10.01.2023 - 18:11

Kasım 2022 ayı içerisinde dünya çapında 29 ülkede 20 bin 44 katılımcı ile gerçekleştirilen İpsos Beklentiler Raporu'na göre, dünya genelinde 2022’nin ülkesi için kötü bir sene olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73 olarak gerçekleşirken, bu rakam yüzde 90’lık oranla 2020 yılında en yüksek seviyeyi test etmişti. Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye’deki katılımcıların yüzde 83’ü “2022 ülkem için kötü bir seneydi” ifadesine katıldığını belirtti. Türkiye, bu ifadeyi onaylayanların sayısının en yüksek olduğu 7. ülke olurken; yüzde 87’lik oranla Macaristan ve İngiltere ilk sırayı paylaştı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki katılımcıların ise sadece yüzde 44’ü 2022’yi ülkesi için kötü bir sene olarak nitelendiriyor.

Ankete katılanlar arasında “2023 senesinin 2022 senesinden daha iyi bir yıl olacağı konusunda iyimserim” diyenlerin oranı ise yüzde 65 olarak gerçekleşiyor. 2023 yılı için en kötümser ülke yüzde 36’lık oranla Japonya olarak öne çıkıyor, Türkiye’de ise bu oran yüzde 54.

2022’nin Aralık ayında ankete katılan katılımcıların yüzde 71’i, Türkiye’nin şu anki durumundan memnun olup olmadıklarına dair soruya, “memnun değilim” şeklinde cevap verdi. 2021’in aynı döneminde bu soruya yine aynı oranda “memnun değilim” cevabı çıkmıştı, buna karşın “memnunum” diyenlerin oranı yüzde 3’lük bir düşüşle yüzde 7’ye gerilerken çekimser kalanların oranı yükseldi.

ÇOĞUNLUK 'DAHA KÖTÜ' DEDİ

“Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye'nin yakın gelecekteki ( önümüzdeki birkaç ay ) durumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 57 oranında “daha kötü” cevabı gelirken, Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünen katılımcı oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşiyor.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 62’si yaşam standartından memnun değil ve 51’i önümüzdeki birkaç ay içinde Türkiye ekonomisinin durumunun daha kötü olacağını düşünüyor. Öte yandan “Kişisel ekonomik durumunuz sizce nasıl olur?“ diye sorulduğunda birkaç ay içinde daha kötü olacağını düşünenlerin oranı yüzde 48’e düşüyor.

“Ülkemdeki fiyatlar kişilerin gelirlerinden daha fazla artacak” ifadesine dünya genelinde yüzde 79 katılımcı “katılıyorum” şeklinde cevap verirken, Türkiye için bu oran yüzde 80 olarak gerçekleşiyor. “Ülkemdeki enflasyon 2023 senesinden daha yüksek olacak” diyenlerin oranı ise dünya genelinde yüzde 75, Türkiye’de ise yüzde 79 seviyesinde.