MAK Araştırma Başkanı Kulat canlı yayında seçim anketini açıkladı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2023 Salı, 09:45
<p>MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Fatih Portakal’ın YouTube kanalında, 61 ilde 5 bin 700 kişiyle ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini açıkladı.</p>

MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Fatih Portakal’ın YouTube kanalında, 61 ilde 5 bin 700 kişiyle ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini açıkladı.

<p>Partilerin oy oranlarına göre altılı masa yüzde 45,6, Cumhur İttifakı ise yüzde 40,6 seviyesinde.</p>

Partilerin oy oranlarına göre altılı masa yüzde 45,6, Cumhur İttifakı ise yüzde 40,6 seviyesinde.

<p>“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 45'i Millet İttifakı, yüzde 40'ı Cumhur İttifakı yanıtını verdi. İki ittifaka da yakın hissetmediğini belirtenler yüzde 14 olurken yüzde 4 de kararsız olduğunu ifade etti.</p>

“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 45'i Millet İttifakı, yüzde 40'ı Cumhur İttifakı yanıtını verdi. İki ittifaka da yakın hissetmediğini belirtenler yüzde 14 olurken yüzde 4 de kararsız olduğunu ifade etti.

<p>“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna katılımcıların yüzde 33'ü "Evet", yüzde 25', "Kısmen çözebilir", yüzde 34'ü "Hayır" dedi. Yüzde 8 ise "Kararsız".</p>

“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna katılımcıların yüzde 33'ü "Evet", yüzde 25', "Kısmen çözebilir", yüzde 34'ü "Hayır" dedi. Yüzde 8 ise "Kararsız".

<p>Ankete göre kararsız oylar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:</p> <p>AKP: Yüzde 34,3</p> <p>CHP: Yüzde 25</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 15,6</p> <p>HDP: Yüzde 8,4</p> <p>MHP: Yüzde 6,3</p> <p>DEVA: Yüzde 2,5</p> <p>Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3</p> <p>Gelecek Partisi: Yüzde 1,2</p> <p>BTP: Yüzde 1,2</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 1</p> <p>Saadet Partisi: Yüzde 0,9</p> <p>HÜDA Par: Yüzde 0,8</p> <p>Demokrat Parti: Yüzde 0,4</p> <p>Memleket: Yüzde 0,2</p>

Ankete göre kararsız oylar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde 34,3

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15,6

HDP: Yüzde 8,4

MHP: Yüzde 6,3

DEVA: Yüzde 2,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

BTP: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

HÜDA Par: Yüzde 0,8

Demokrat Parti: Yüzde 0,4

Memleket: Yüzde 0,2

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