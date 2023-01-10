MAK Araştırma Başkanı Kulat canlı yayında seçim anketini açıkladı: Cumhur İttifakı'na kötü haber
MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Fatih Portakal’ın YouTube kanalında, 61 ilde 5 bin 700 kişiyle ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini açıkladı.
Partilerin oy oranlarına göre altılı masa yüzde 45,6, Cumhur İttifakı ise yüzde 40,6 seviyesinde.
“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 45'i Millet İttifakı, yüzde 40'ı Cumhur İttifakı yanıtını verdi. İki ittifaka da yakın hissetmediğini belirtenler yüzde 14 olurken yüzde 4 de kararsız olduğunu ifade etti.
“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna katılımcıların yüzde 33'ü "Evet", yüzde 25', "Kısmen çözebilir", yüzde 34'ü "Hayır" dedi. Yüzde 8 ise "Kararsız".
Ankete göre kararsız oylar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:
AKP: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 25
İYİ Parti: Yüzde 15,6
HDP: Yüzde 8,4
MHP: Yüzde 6,3
DEVA: Yüzde 2,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
BTP: Yüzde 1,2
Zafer Partisi: Yüzde 1
Saadet Partisi: Yüzde 0,9
HÜDA Par: Yüzde 0,8
Demokrat Parti: Yüzde 0,4
Memleket: Yüzde 0,2
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