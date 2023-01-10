MAK Araştırma Başkanı Kulat canlı yayında seçim anketini açıkladı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 45'i Millet İttifakı, yüzde 40'ı Cumhur İttifakı yanıtını verdi. İki ittifaka da yakın hissetmediğini belirtenler yüzde 14 olurken yüzde 4 de kararsız olduğunu ifade etti.