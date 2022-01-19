Yurttaşlar ekonomiye ilişkin düşüncelerini Cumhuriyet'e anlattı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:34

Zamlar karşısında borçlarının sürekli arttığını söyleyen yurttaşlar, endişelerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Borçlardan isyan eden yurttaş, "60 yaşındayım, kendimi bildim bileli böyle bir iktidar ne gördüm ne de duydum. Cumhuriyet'in bütün taşları yerle bir edildi, devletin hazineleri bitirildi. Cumhuriyet'in kurduğu fabrikalar satıldı ve fonları bitirildi. Onlar haber izlemiyor, dünyadan haberleri yok'' ifadelerini kullandı.

'YAŞAMAYI ÖLMEMEK ZANNEDİYORLAR'

Evlilik hazırlığında olan bir diğer yurttaş ise "Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar paraya dayalı düşünmüyorduk. Harcamalarımı 3 kez düşünüyorum, içtiğim kahveyi, gideceğim vesaiti azaltıyorum. Yaşamayı ölmemek zannediyorlar" ifadelerini kullandı.