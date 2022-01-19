Yurttaşlar ekonomiye ilişkin düşüncelerini Cumhuriyet'e anlattı

Türkiye'de son zamanlarda özellikle de bankalara borçlu olan yurttaşların sayısı arttı. Türkiye'de birçok kişinin kredi borcu olduğuna dikkat çeken yurttaş, dolarda yaşanan oynamalar ile borcun ikiye katlandığını belirtti. Yurttaşlar tepkilerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:34
Yurttaşlar ekonomiye ilişkin düşüncelerini Cumhuriyet'e anlattı
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Zamlar karşısında borçlarının sürekli arttığını söyleyen yurttaşlar, endişelerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Borçlardan isyan eden yurttaş, "60 yaşındayım, kendimi bildim bileli böyle bir iktidar ne gördüm ne de duydum. Cumhuriyet'in bütün taşları yerle bir edildi, devletin hazineleri bitirildi. Cumhuriyet'in kurduğu fabrikalar satıldı ve fonları bitirildi. Onlar haber izlemiyor, dünyadan haberleri yok'' ifadelerini kullandı.

'YAŞAMAYI ÖLMEMEK ZANNEDİYORLAR'

Evlilik hazırlığında olan bir diğer yurttaş ise "Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar paraya dayalı düşünmüyorduk. Harcamalarımı 3 kez düşünüyorum, içtiğim kahveyi, gideceğim vesaiti azaltıyorum. Yaşamayı ölmemek zannediyorlar" ifadelerini kullandı.


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