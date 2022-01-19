Yurttaşlar ekonomiye ilişkin düşüncelerini Cumhuriyet'e anlattı
Türkiye'de son zamanlarda özellikle de bankalara borçlu olan yurttaşların sayısı arttı. Türkiye'de birçok kişinin kredi borcu olduğuna dikkat çeken yurttaş, dolarda yaşanan oynamalar ile borcun ikiye katlandığını belirtti. Yurttaşlar tepkilerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Zamlar karşısında borçlarının sürekli arttığını söyleyen yurttaşlar, endişelerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Borçlardan isyan eden yurttaş, "60 yaşındayım, kendimi bildim bileli böyle bir iktidar ne gördüm ne de duydum. Cumhuriyet'in bütün taşları yerle bir edildi, devletin hazineleri bitirildi. Cumhuriyet'in kurduğu fabrikalar satıldı ve fonları bitirildi. Onlar haber izlemiyor, dünyadan haberleri yok'' ifadelerini kullandı.
'YAŞAMAYI ÖLMEMEK ZANNEDİYORLAR'
Evlilik hazırlığında olan bir diğer yurttaş ise "Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar paraya dayalı düşünmüyorduk. Harcamalarımı 3 kez düşünüyorum, içtiğim kahveyi, gideceğim vesaiti azaltıyorum. Yaşamayı ölmemek zannediyorlar" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Bir ilde daha zam: Öğrenciler etkilenmeyecek
- 2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti
- AYM üyesine yeni görev
- Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
- Fenerbahçe'den ayrılan Pereira için flaş iddia!
- Ünlü yatırımcıdan TL yorumu
- HES kodu yüklenebilen, 'altın kaplama' iPhone 13 satışta
- 'Tanıdığım en kötü teknik direktör' demişti!
- AYM'ye yeni üye
- CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı özrü!