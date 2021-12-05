Yurttaştan kesildi, bakanlığa ödenmedi

05 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonunu da kaldıran yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sayıştay raporunda, şirketlerin tüketicilerden tahsil ettikleri ve bakanlığın hesaplarına yatırılması gereken elektrik enerjisi fonunun, bazı şirketler tarafından ya eksik yatırıldığı ya da hiç yatırılmadığına dikkat çekilmişti. Raporda 2020’de elektrik satışı yaptığı bildirilen şirket sayısının 197 olduğu, 37 şirketin bu ödemeyi hiç yapmadıkları belirtilmişti. 18 şirketin de eksik ya da gecikmeli ödeme yapıldığına dikkat çekilmişti. 15 şirketin itiraz ettiği kaydedilmişti. Bakanlık verilerine göre toplam tahsilat ise 1 milyar TL’nin üzerinde.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis’teki görüşmeler sırasında konuyu gündeme getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerine, “37 enerji şirketi, vatandaştan elektrik enerjisi fon bedellerini tahsil ettiği halde bakanlık hesaplarına yatırmamış. Bu konuda herhangi bir gelişme var mı? Bu şirketlerin toplam almış olduğu elektrik enerjisi fon bedeli ne kadar? Bu alacaklara ne olacak” sorularını yöneltti. Ancak yanıt alamadı.

SORU ÖNERGESİ VERDİ



CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Meclis’teki teklif yasalaştığında abonelerden elektrik enerjisi fonu kesilmesi uygulamasına son verileceğine işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Tüketici elektrik faturaları üzerinden tahsil edilerek bakanlık banka hesabına yatırılıp bütçeye gelir kaydedilmesi gereken toplam alacağınız ne kadardır? Bu alacaklar bugüne kadar neden tahsil edilmemiştir? Alacakları tahsil etmek için ne yapacaksınız?”