Son Dakika | Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 21:56
Son Dakika | Elektrik faturalarında yeni dönem
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