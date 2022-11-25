Yüz binlerce araçta yangın riski! Ford hepsini geri çağırdı
Dünyanın en çok satan otomobil markalarından olan Ford'dan geri çağırma operasyonu başladı. Ford, tam 634 binden fazla SUV model aracı geri çağırıyor.
ABD menşeili otomotiv üreticisi Ford'dan tüm dünyayı ilgilendiren bir gelişme meydana geldi. Ford, son yılların en büyük geri çağırma operasyonunu gerçekleştiriyor. atıyor.
ABD'li şirket, 634 binden fazla SUV model aracı, çatlamış bir yakıt enjektörünün sıcak bir motora yakıt dökebileceği ya da buhar sızdırıp yangına sebep olabileceği riski sebebi ile geri çağırıyor.
2020-2023 YILLARI ARASI
Geri çağırma, 2020 yılından 2023 yılına kadar olan Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor. Bütün araçlar, 1.5 litrelik üç silindirli motorlara sahip. Otomobil üreticisi, yangınların seyrek olduğunu ve genel olarak motor kapalıyken meydana gelmediğini ifade etti. Araç sahiplerine sürmeyi bırakma tavsiyesi de verilmedi.
Otomobil devi Ford, üçü yakındaki yapılara da yayılmış olan 20 yangın raporu aldığını söyledi. Şirket bununla birlikte, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu da ifade etti.
Şirket, geçen yıl da dünya çapında 775 bin Explorer SUV modelini geri çağırmıştı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Sonra her şey değişti'
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- O hastanenin şüpheli sicili
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Kemal Okuyan: 'Mutlak karanlığa mahkûm değiliz'
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması