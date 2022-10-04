Yüzde100 zam geldi: Arabuluculuk sistemi artık cep yakacak

04 Ekim 2022 Salı, 10:17

Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Hukuksal sorunların arabuluculuk sistemi yoluyla çözümü halinde arabulucuya uygulanacak yeni tarife Resmi Gazetede yayımlandı.

Adalet Bakanlığı’nca 14 Kasım 2013’te ihtiyari olarak başlatılan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor.

Arabuluculuk uygulamasında yeni ücret tarifesi şöyle:



