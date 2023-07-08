Zam yağmuru sonrası Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken paylaşım
Ekonomist Mahfi Eğilmez, peş peşe gelen zamların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Eğilmez, "Yanlış faiz politikasıyla yaratılan facianın halka ödettirilmesidir" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı.
Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni gibi birçok alanda harçlar artırıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.
Ekonomist Mahfi Eğilmez zamlar sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
'FACİA...'
Eğilmez, "Vergileri artırarak bütçe açığını kapatmaya çalışmak yapısal reform değil, yanlış faiz politikasıyla yaratılan facianın halka ödettirilmesidir. Yapısal reform yapılmak isteniyorsa kamu kesiminde israfa yol açan harcamalardan vaz geçilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Vergileri artırarak bütçe açığını kapatmaya çalışmak yapısal reform değil, yanlış faiz politikasıyla yaratılan facianın halka ödettirilmesidir. Yapısal reform yapılmak isteniyorsa kamu kesiminde israfa yol açan harcamalardan vaz geçilmesi gerekir.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 8, 2023
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