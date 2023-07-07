Zam yağmuruna ekonomistler, siyasiler ve ünlüler sessiz kalmadı: 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 07.07.2023 - 12:13

Hayat pahalılığının zirvede olduğu, yurttaşların ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ettiği Türkiye'de, bir sabah daha 'zam yağmuru' ile başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

2023 Temmuz-Aralık arası bedelli askerlik ücreti ise 122.350,80 TL olarak 'güncellendi.'

KDV YÜZDE 20'YE ÇIKTI

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

ZAM YAĞMURUNA TEPKİLER ART ARDA

Art arda gelen zam haberleri sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu.

Aralarına Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl gibi uzman isimlerin de dahil olduğu binlerce Twitter kullanıcısı, iktidarın 'zam sopasına' isyan etti.

İşte ekonomistler, siyasiler ve ünlü isimlerden 'zam yağmuruna' tepkiler...

Az önce:



¦? Harçlar %50 artırılmış



¦? KDV oranları yükseltilmiş: %18 olan oran %20’ye, %8 olan oran %10’a çıkartılmış



¦? Tüketici kredilerinde %10 olan BSM Vergisi %15’e çıkarılmış



¦? Yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç 6 bin TL'den 20 bin TL’ye… https://t.co/IHd8R3W7Nj — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 7, 2023

¦?Sabun, Şampuan, Deterjan, Dezenfektan, Islak Mendil, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu, Kağıt Mendil ve Peçete için Katma Değer VERGİSİ %8’den %20’ye Çıkarıldı. https://t.co/IHd8R3W7Nj — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 7, 2023

Yurtdışından şahsi kullanım için yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarındaki harç tutarı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6.091 liradan 20.000 liraya yükseltilmiştir! — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) July 7, 2023

Hükümet yılbaşında tüm harç, vergi vb ile hizmet bedellerine %112 zam yapmamışmıydı?



Yapmıştı.



Sabahın köründe yapılan bu ekonomik darbe de ne demek oluyor!



KDV artmış,

Harçlara zam gelmiş...

vs vs...



Enag Menag olmuş özetle. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 7, 2023

Yeni falan ekonomi programı yok.



Hükümeti ayakta tutma amaçlı soygun var.



Cüzdanınıza göz diktiler. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 7, 2023

verginin zenginlikten, servetten, kazançtan değil tüketimden alınması, vergi yükünün zenginlerin sırtından alınıp halkın üzerine bindirilmesi demektir, yani servet transferidir ve elbette ki sınıfsaldır. https://t.co/ai1ml5QIgk — fatih yaşlı (@fatih_yasli) July 7, 2023

İşte Türkiye yüz yılı!



Tüm Türkiye' nin uykuda olduğu vakit AKP Genel Başkanının bir imzasıyla;



Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete için Katma Değer Vergisi %8’den %20’ye,



Cep telefonlarından alınan harç 6… — Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 7, 2023

E şimdi dayılar kime “çıkar telefonunu” diyecek? Kimse alamaz ki telefon artık! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 7, 2023

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete için KDV %8’den %20’ye çıkarıldı. İşte Türkiye Yüzyılı! — Deniz Demir (@demirdenizchp) July 7, 2023

Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarları;

2015 yılı 131.50?

2018 kasım 500?

2019 Temmuz 1.500?

2020 yılı 1.838,70?

2021 yılı 2.006,20?

2022 yılı 2.732,40?

2023 yılı 6.091,30?

2023 Temmuz 20.000?

Sekiz yıllık artış oranı %15110 — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) July 7, 2023

Yine şahane bir güne uyanmışız ! KDV’ler, maktu harçlar vergiler havalarda uçuşuyor ! Bizimde kaderimiz önceki hükümetin ve Nebati’nin açıklarını tıkamakmış! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 7, 2023

Maaş zammı yasalaşmadan KDV zammı yürürlüğe girdi…başkanlık rejiminin hızı müthiş. — Uğur Gürses ?? (@ugurses) July 7, 2023

Sarayda yaşayıp itibardan tasarruf etmeyenler, seçim sonrası faturayı yine vatandaşa kesti!



Resmi Gazete’de yer alan CB kararlarıyla:



• Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6091?’den 20.000?’ye çıktı.



• KDV %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde… pic.twitter.com/9lVr4hgGAq — Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 7, 2023

MTV zammından sonra KDV zammı!?



Otomotivdeki KDV %18'den 20'ye çıktı.



Bir ÖTV kaldı herhalde o da yakında artar gibi... https://t.co/77d1fseOzo — Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) July 7, 2023

Yeni Türkiye yüzyılında vergiler bile zamlı... — can gurses (@canitti) July 7, 2023

Bir gece ansızın yapılan operasyon ile maaş zamları cebe girmeden uçtu gitti. ‘Kaşıkla verip kepçeyle almak’ tam da bu olsa gerek.



??İğneden ipliğe kadar tüm mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları yükseltildi. %18 olanlar %20’ye, %8 olanlar %10’a çıktı.



??Tüketici… — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 7, 2023

“Hayırlı müstehaklar olsun Türkiye” filmine uyandık. — Rahşan Gülşan (@rahsangulsan) July 7, 2023

Meğer Erdoğan, Erdoğan’dan enkaz devralmış.



Artan vergiler başka nasıl açıklanabilir? — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) July 7, 2023

Vergi zamlarında, yurt dışından getirilen telefonlara 20 bin lira harç kalemini iktidar muhtemelen kolayca kendi tabanını küstürmeden kabul ettirebileceğini düşündü. Kentli orta sınıf için akıllı telefon, başlı başına bir ofis görevini görüyor. Geri kalan için ise… — nevsin mengu (@nevsinmengu) July 7, 2023

AKP iktidar partisi olarak girdiği için seçimi devlete finanse ettirdi. Devletin finanse ettiği seçimin bedelini halk ödüyor ve daha da ödeyecek… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 7, 2023

Seçimin Acı Reçetesi:



ZAM ZAM ZAM… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 7, 2023

Günaydın !!!



Şahane bir güne daha uyandık.



Resmi Gazete’de “yeni güncellemeler” yayınlanmış …



Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarı 6 bin 91 TL'den 20 bin TL’ye çıkarılmış.



Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerden alınan… — Murat AĞIREL (@muratagirel) July 7, 2023

Akıllı telefon kullanmayın, yurt dışına çıkmayın, dışarıda yemek yemeyin, temizliğe daha az bütçe ayırın. Zamlarla yapılan insan tarifi bu. Dünyayla bağını koparmış, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, başka şey düşünemeyen bireyler. İdeal halk. — Serhat Uçak (@serhatucak) July 7, 2023

"Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" ise 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.



VURUN KIRBACIIIII :)))) — selçukgeçer (@_selcukgecer) July 7, 2023

Pasaport harcına gelen yüzde 50'lik zammın ardından defter bedeliyle beraber 6 aylık pasaportun maliyeti 1.535 lira oldu. 3 yıldan uzun süreli pasaportların bedeli ise 5.444 liraya çıktı.



YÜRÜ BEEEE — selçukgeçer (@_selcukgecer) July 7, 2023