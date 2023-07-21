İsyan ettiler: Zamlar belimizi büktü

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:10

Peş peşe gelen zam ve vergi artışlarına işçi, emekli, memurun yanı sıra belediye başkanları ve iş dünyası sessiz kalmadı. İyi yönetilemeyen ekonomi sonrası yapılan zamlara belediye başkanları “Yerel yönetimler hizmet götürmekte zorlanır” derken iş dünyası temsilcileri ise “Önümüzdeki günlerde de bu artışlar bütün ürün ve hizmetlere yansıyacaktır” yorumunu yaptı.

BATUR: ZAMLAR BELİMİZİ BÜKTÜ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur, “Konak Belediyesi olarak, aylık 100 ton akaryakıt kullanıyoruz. Haziran ayında akaryakıt için ödediğimiz rakam 1 milyon 400 bin lira civarıydı. Temmuz ayında ise akaryakıt giderimiz 3 milyon 500 bin liraya çıktı. Araçların sigorta giderlerine 1.5 milyon TL ek yük geldi. Bakım maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Geçen yıl 750 bin ila 1 milyon arası tamir bakım yedek parça ve işçilik ödüyorduk, bu yıl bu rakam 2 milyona yaklaştı. Bu artık kaldırılamayacak bir yük haline geldi. Artık belediyeler hizmet üretemez hale gelecek. Zam yağmuru var ama sen belediyeye “Bu yağmurun altında kuru kal” diyorsun. Vatandaşa hizmet götüremeyecek zorluk içinde bırakıyorsun. Belediyeler bu zamlarla, tedbirlerle hizmet yapamaz hale getirilmemelidir. Evet, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkışta kamu harcamalarının disipline edilmesi önemli ancak merkezi hükümet ve Saray da tasarruf yapmalı” diye konuştu.

SANDAL: BELEDİYELERİN GÜNLÜK FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Artan enflasyon rakamları ve buna bağlı olarak açıklanan zamlar hepimizin belini büktü. Sıradan vatandaşın mutfağına yangın düşüren artışlar, yerel yönetimleri de derinden etkiledi. Özellikle akaryakıta gelen zam oranları, belediyelerin günlük faaliyetlerini bile etkileyebilecek düzeyde. Temizlik, altyapı çalışmaları ve ulaşımda yaşanacak olan zorluklar, vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almasının önüne bir engel olarak çıkacak. Giderlerimiz her geçen gün artarken gelirlerimizin sabit kalması elimizi kolumuzu bağlıyor. Yerel yönetimlerin kullandığı akaryakıtta ÖTV muafiyetinin sağlanması ve İller Bankası gelirlerinin artırılması çok önemli” dedi.

TUGAY: BELEDİYELERİN ELİ KOLU BAĞLANACAK

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Belediyelerin yakıt tüketimi büyük oranda temizlik, altyapı hizmetleri, sosyal hizmetler ve ulaşım hizmetlerinde kullanılıyor. Bu hizmetlerde kullanılan araçların yakıtlarından yüksek vergiler almak haksızlıktır. Uzun süredir maruz kalınan yüksek enflasyon ve artan maliyetlerin üzerine, önceki gece gelen ÖTV zammı; temizlik, ulaşım ve altyapı hizmetleri araçlarında akaryakıtı enerji kaynağı olarak kullanan belediyelerin elini kolunu daha da fazla bağlayacaktır. Yerel yönetimlerin kullandığı akaryakıtta ÖTV muafiyeti sağlanmasını bekliyoruz. Hükümet bu çağrımızı mutlaka değerlendirmeli” ifadelerini kullandı.

ERGİN: AKARYAKITTAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’Nİ ACİLEN KALDIRMALIDIR

Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, “Yerel yönetimlere nefes aldıracak desteği sağlamalıdır. Zaten asgari ücret ile gelen maaşlardaki artışlar nedeniyle bütçede yaşanan sıkıntılara akaryakıt zamları da eklenmiştir. Hükümet bu yanlıştan dönmeli, yerel hizmetlerde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi’ni acilen kaldırmalıdır” şeklinde konuştu.

SERTER: HER ÜRÜNÜN VE HİZMETİN FİYATI ARTACAK

Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter, “Türkiye’de ne yazık ki son iki yıldır artarak devam eden bir kriz var. Akaryakıta yapılan 6-7 TL’lik son zamlardan sonra her ürün ve hizmet fiyatı ne yazık ki artacak. Türkiye daha önce buna benzer dönemler yaşamıştı ama uzun yıllar iş dünyasının içinde yer alan bir kişi olarak hiçbir dönemde bu kadar zorlanmamıştık. Alınan kararların da yaşanan durgunluğu önleyeceğini sanmıyorum. Şu anda en büyük sorunumuz enflasyon. Enflasyon kontrol altına alınmadığı sürece belirsizliklerin ortadan kalkması zor görünüyor” dedi.

SEZGİN: YAPILAN YANLIŞLIKLARIN FATURASINI ÖDÜYORUZ

İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin, “Daha önce ekonomide uygulanan politikaların şu anda acı faturasını toplum olarak hep birlikte ödüyoruz. Vergi artışları, kur artışı ve sonrasında akaryakıta yapılan büyük oranda zamlar bütün ürün ve hizmetlerin fiyatlarını artıracak. Temmuz ayında asgari ücret artışı ile birlikte zaten iş dünyası büyük bir yükün altına girmişti. Maliyet artışları işleri daha da zorlaştıracak. Bu artışlar son tüketiciye yansıyacağı için hayat daha pahalı hale gelecek. Her zaman olduğu gibi yapılan yanlışlıkların faturasını ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

KASALI: SÖZLEŞMELERİMİZ ANLAMSIZ HALE GELDİ

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Son günlerdeki vergi ve kur artışları ile akaryakıt zamları geçmişte uygulanan irrasyonel ekonomi politikalarının bir sonucu. Evrensel uygulamalar ve bilim hiçe sayılarak uygulanan Türkiye’ye özgü ekonomi modelinin bizi buraya getireceği belliydi. Akaryakıta tek kalemde yapılan 6-7 TL’lik zamlar, her ürün ve hizmetin fiyatını artıracak. Sözleşmelerimiz anlamsız hale geldi. Pusulası bozuk sis içinde giden bir gemi gibiyiz. Ekonomide belirsizlik ortamından çıkarak, geleceği öngörüp doğru planlama yapacağımız günlerin kısa süre içinde gelmesini umut ediyoruz.