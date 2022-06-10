Zamlar otobüs firmalarını da vurdu: Kontak kapatma tehlikesi
Bilet gelirinin yakıt giderini karşılayamadığını belirten otobüs işletmecileri, ayakta kalmak için çözüm bekliyor. Aksi halde birçok sektörün etkileneceğine dikkat çekiyorlar.
1 yılda benzine gelen zam yüzde 240, motorine gelen zam ise yüzde 286'ya ulaştı. Köprü-otoyol geçiş ücretleri ile özelleştirilmiş otogarlardaki fahiş çıkış ücretleri, personel maliyeti ve vergiler de eklenince otobüs işletmelerinin gelirleri, giderlerini karşılayamaz hale geldi. Yakıta senede en az 100 defa gelen zamlara karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan senede sadece 3 defa yeni ücret tarifesi alabilen otobüs firmaları kontak kapatmadan önce son çıkış yolu arayışında.
Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre; Türkiye'nin yedi bölgesinden karayolu yolcu taşımacılığı yapan, milyarlarca liralık yatırımı ile yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan 88 firmanın üyesi olduğu Otobüs İşletme Sahipleri Derneği'nden (OİSD) yapılan açıklamada, ekonomik istikrarsızlığın tahammül sınırlarının ötesine geçtiği belirtildi.
YETERSİZ KALDI
Otobüs fiyatlarının artışı sebebiyle araçların yenilenemediğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu da beraberinde tamir-bakım masraflarıyla birlikte yüksek yakıt sarfiyatına, ayrıca üstesinden gelinemeyecek oranlardaki KDV ödemelerine sebebiyet vermektedir” denildi.
Ekonomik sıkıntıları aşabilmek için şirketlerin kendi bünyelerinde aldıkları önlemlerin de artık yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada “Sefer kısma, filo küçültme, personel azaltma, gider kısma gibi önlemler de artık fayda sağlamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Firmaların talepleri şu şekilde oldu:
1-Ücret tarifelerinde tavan fiyat uygulaması kaldırılmalı.
2-Bilet satışlarından elde edilen KDV'nin oranı yüzde 8'e çekilmeli.
3-Akaryakıtta uygulanan ÖTV'de muafiyet sağlanmalı.
4-Sigorta primlerinde en az yüzde 50 indirim yapılmalı.
OİSD Başkanı Ayhan Kara, bilet satışının yakıt giderini bile karşılamadığını belirterek, ayakta kalmalarının tek yolunun taleplerinin karşılanmasıyla mümkün olacağını belirtti. Kara, “Kaynak üretmeye çalışıyoruz ama bugünden itibaren bunu yapmamız mümkün değil. En az 150 milyon yolcu kapasitemiz var. Yüz binlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor; otogarlar, yan sanayi; boyacısından muavinine kadar. Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır. Bu bir tehdit değil durum tespiti. Varlığımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.
Video Haberler
- Adana'da 'çarşaf'lı infaz
- Beyoğlu'nda otelde yangın!
- Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi