Sound of Europe Festivali, bugün Ankara ve İstanbul’da eşzamanlı başlıyor

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’de yapılan festivallere bir yenisi daha eklendi. Belki de “iki yenisi” demek daha doğru, çünkü festival iki şehirde aynı anda (bugün, yarın ve pazar) üstelik ücretsiz yapılacak. Sound of Europe Festivali cazdan rock’a, folk’tan elektronik müziğe kadar geniş müzikal seçkisiyle farklı performansları dinleyici ile buluşturacak. Festival mekânları İstanbul’da Alan Kadıköy, Ankara’da ise Ahlatlıbel Atatürk Parkı.

Festivalde Avrupa’dan gelen konuk sanatçılara yerli müzik sahnesinden isimler de eşlik edecek. BAHR, Cihangir Aslan, İmre Hâdi ve Sumru Ağıryürüyen ile Orçun Baştürk’ün projesi SO Duo festivalde yer alacak isimlerden bazıları. Yabancı sanatçılar arasında ise Hollanda’dan Mushroom Mosis, Fransa’dan Collectif Medz Bazar, Almanya’dan Eva Klesse Quartett, Avusturya’dan Purple is The Color, Macaristan’dan Duckshell, İsveç’ten Lisa Stenberg ve Danimarka’dan Yo Johnny bulunuyor. Festival, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin kültür enstitülerinin bir ağı olan EUNIC tarafından, Kadıköy ve Çankaya belediyeleriyle işbirliği halinde hayata geçti. Festivalin yöneteci ve yapımcılığını ise daha önce İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın festivallerini de organize etmiş olan Burçak Ada Döner üstleniyor.

"İHTİYAÇTAN DOĞMALI"

EUNIC’nin bu yılki başkanlığını da yapan Hollanda Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek Sür van Dijk’tan müziğe ve kültür-sanata yeni bir soluk katacağı düşünülen festivalle ilgili görüşlerini aldık. İpek Sür, festivalin ilk kez yapıldığına dikkat çekerek “Eğer sistem yürürse büyüyebilecek ve sonsuza kadar sürebilecek bir festival” diye konuştu. Sür, festivalin amacının Türkiye’yi de dahil ederek Avrupalı sanatçıların birbirleriyle etkileşim ve diyalog kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Türk sanatçıların da en büyük problemlerinden birisi “dünyaya açılmak”. İpek Sür de bu konuya değinerek “Çok fazla genç sanatçı var ama dünyada tanınmakta zorlanıyorlar. Podyum yok. Sound of Europe’un yeni bir podyum olması ve etkileşim için yaratılmış olması bizim için çok önemli. O yüzden festival içerisindeki sanatçılar popüler sanatçılar değil, yeni yeni tanınmaya başlayan sanatçılar” dedi. “Herkes festival yapar ama festivaller ihtiyaçtan doğmalı” diyen İpek Sür, “Bu festivalin doğduğu ihtiyaç, ülkelerin yeni yeteneklerini gösterme isteğinden kaynaklanıyor. Türkiye’nin de ortak amacı bu... Gelecekte festivali geliştirmek istiyoruz. Benim hayalim burada başlayıp turne şeklinde, bütün Türkiye’de dolaşması” ifadelerini kullandı.

"HER YIL KUTLANACAK BİR RANDEVU OLSUN"

Institut français Ankara Müdürü Sophie Gauthier de Fransa’da her yıl Müzik Bayramı kutlandığına değinerek festivalle ilgili şunları paylaştı: “Institut français Türkiye’nin geçen yıl İstanbul, bu yıl da Ankara’daki EUNIC kümelerinin başkanlığını üstlenmesinin kökenindeki düşünce Fransa’da her yıl 21 Haziran günü kutlanan ve 2022’de 40. yılını kutlayacağımız çok popüler olan Müzik Bayramı’nı Türkiye’de gerçekleştirmek. Bu, bir akşam boyunca ‘müzik her yerde’ sloganıyla kamusal alanı ele geçiren profesyonel ve amatör tüm müzisyenlerin buluşmasıdır.

Fransa’nın Avrupa Birliği Konseyi’ne başkanlık ettiği bir dönemde, sadece EUNIC üyeleri büyükelçilik, konsolosluk ve kültür enstitüleri değil, aynı zamanda projeyi hemen sahiplenen Kadıköy ve Çankaya Belediyeleri’nin ani coşkusu ve etkin işbirliği sayesinde bu platformu oluşturmayı başarmış olmamız gerçek bir memnuniyettir. Bu buluşmanın ülkelerimiz, gençlik ve sanatçılar arasında her yıl müziğin kutlanacağı bir randevunun ilk edisyonu olmasını diliyoruz.”