Zamlar peş peşe... Bir rakı grubuna daha büyük zam! 70'lik rakının fiyatı 990 TL oldu

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:05

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı maaşları cebe girmeden eritirken zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Alkol, sigara ve akaryakıtta uygulanan zamlara yenisi eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beyler Beyi rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.

Dündar'ın paylaştığı liste:



Beyler beyi rakı gurubuna #ZamGeldi

Zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/B3CEBkolhI — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 8, 2024



