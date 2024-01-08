Zamlar peş peşe... Bir rakı grubuna daha büyük zam! 70'lik rakının fiyatı 990 TL oldu

Yeni yılda birlikte zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait rakılara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:05
Zamlar peş peşe... Bir rakı grubuna daha büyük zam! 70'lik rakının fiyatı 990 TL oldu
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Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı maaşları cebe girmeden eritirken zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Alkol, sigara ve akaryakıtta uygulanan zamlara yenisi eklendi. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beyler Beyi rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.

Dündar'ın paylaştığı liste:

 



Rakı Erol Dündar zam

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