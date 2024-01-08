Zamlar peş peşe... İki rakı grubuna daha büyük zam!

Yeni yılda birlikte zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki gruba ait rakılara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:05
Zamlar peş peşe... İki rakı grubuna daha büyük zam!
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Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı maaşları cebe girmeden eritirken zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Alkol, sigara ve akaryakıtta uygulanan zamlara yenisi eklendi. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beyler Beyi ve Efe rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, Beyler Beyi grubunda bulunan en pahalı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu. Efe grubunun en pahalı rakısı ise 70'lik 1990 TL olurken en ucuzu 20'lik 299 TL oldu.

Dündar'ın paylaştığı listeler :

 


Rakı Erol Dündar zam

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