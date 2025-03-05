Zamlar ve enflasyon aylıkları eritti: Asgari ücret o seviyeye kadar düştü!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:46

Son iki ayda vergi ve kamu zamlarıyla hızlanan fiyat artışları, milyonlarca emekli, asgari ücretli, işçi ve memurun maaşlarını eritti. Yılın başında 5 bin 102 lira zam alan asgari ücretlinin elinde sadece 2 bin 757 lira kaldı. En düşük memur emeklisinin 2 bin 30 liralık zammı ise tamamen eridi ve bu kesim 51 lira zarara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ve şubat aylarını kapsayan kümülatif enflasyonu yüzde 7,42 olarak açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aynı dönemde enflasyonu yüzde 11,87 olarak hesapladı.

Net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. TÜİK verilerine göre mart başı itibarıyla bu ücretin alım gücü 20 bin 577 liraya, ENAG’a göre ise 19 bin 759 liraya geriledi. Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlilerin alım gücü hızla düşerken, geçim sıkıntısı daha da derinleşti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA BÜYÜK KAYIP

Geçen ay en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığına yapılan bin 969 liralık zam ile maaşlar 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Ancak TÜİK enflasyonuna göre bu maaşın alım gücü 13 bin 470 liraya, ENAG’a göre ise 12 bin 934 liraya düştü.

En düşük memur emeklisinin maaşı yıl başında yapılan 2 bin 30 liralık zamla 19 bin 617 liraya yükselmişti. Ancak ENAG’ın hesaplamalarına göre bu kesimin alım gücü 17 bin 536 liraya gerileyerek zamdan önceki seviyenin 51 lira altına düştü. Enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde mart sonunda diğer emeklilerin maaş zamlarının da etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI DA ERİYOR

Yıl başında yüzde 6 zam yapılan memurlar, TÜİK’in yüzde 7,42’lik enflasyonuna rağmen kayba uğradı. Daha ilk aydan enflasyon farkı oluşan memurların reel maaş kaybının temmuz ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Enflasyon nedeniyle kamuda en düşük memur maaşı 42 bin 100 liradan 37 bin 633 liraya geriledi.

Öğretmen maaşları iki ayda 4 bin 917 lira, hemşire maaşları 4 bin 731 lira, polis maaşları ise 5 bin 836 lira azaldı.