Euro Bölgesi enflasyon oranı açıklandı: Veriler şubat ayında geriledi
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı şubat ayında düştü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yükseliş eğilimi şubatta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.
Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun şubatta yüzde 2,3 olacağı yönündeydi.
Euro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.
EN YÜKSEK ARTIŞ HİZMET SEKTÖRÜNDE
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.
ÜLKE ÜLKE ENFLASYON VERİLERİ
Enflasyon şubatta Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,7, Belçika'da yüzde 4,4 ve Slovakya'da yüzde 4 oldu.
Yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 2,9, Almanya'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 1,7 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.
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