Zamlar yolcuları da şoförleri de vurdu

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Taksicilerin tarifesine üç ay önce yüzde 25 arttırıldı. Aynı dönemde motorin yüzde 59, sigorta yüzde 60, bakım ve parça giderleri ise ortalama yüzde 100 arttı.

Aldıkları zammın maliyetlerini karşılayamaz hale geldiğini, öte yandan tüketicinin de artan fiyatlar nedeniyle zorlandığını belirten taksiciler, şoförler odasına yakıt yardımı için başvurduklarını söyledi. Odadan “araçlarınızı değiştirin, LPG’liye geçin” yanıtını aldıklarını belirten taksiciler, enflasyon karşısında yalnız bırakıldıklarını söylüyor.

‘YÜZDE 20 AZALDI’

Yüksek sigorta priminden yakınan taksiciler, “Trafik sigortası, kasko zorunlu ama kaza yaptığımızda araç hurdaya çıksa dahi sigorta zararın 50 bin lirasını karşılıyor” diyor. Taksiciler, araç bakım ve yedek parça fiyatlarının da yükseldiğini, yan sanayi ürünlerini tercih etmelerine karşın masrafı karşılamakta zorlandıklarını anlatan taksiciler, “Bakım ve yedek parça fiyatları denetlenmeli” diyor. Taksiciler, enflasyon nedeniyle yolcuların alım gücünün azaldığını belirterek zamlar nedeniyle yolcu sayısının yüzde 15-20 azaldığını günlük kazançlarının da yarıya düştüğünü dile getiriyorlar. Sürücüler yaşadıkları sorunları şöyle sıralıyor: “İki haftadır eve beyaz peynir alamadım. Öğle yemeğimiz 4 TL’ye aldığımız simit oldu. Tasarruf için boğazımızdan kısıyoruz. Taksimetrenin 30 TL yazdığı yere şimdi 50 TL’ye yolcu taşıyoruz ama 30 TL’ye aldığımız sıvı yağ bugün 200 TL.”