İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk İYİ Taksi’yle halkın derdini dinledi: Kurtuluşu ittifakta görüyorlar
“İYİ Taksi Ankara” projesiyle başkentli yurttaşın sorunlarını dinleyen İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, en büyük sıkıntının ekonomik sorunlar olduğunun altını çizdi.
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, başlattığı “İYİ Taksi Ankara” projesiyle başkentli yurttaşın sorunlarını dinliyor. Proje kapsamında ilk kez direksiyona geçen İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, yaptıkları çalışmayı ve beş saatlik taksi sürücülüğü deneyiminde dinlediği sorunları Cumhuriyet’e anlattı.
Yurttaşın en büyük sıkıntısının ekonomik sorunlar olduğunun altını çizen Öztürk, “Üniversiteyi bitirmiş ama garson olarak çalışan bir genç bindi taksimize. ‘Suriyeliler benim yurdumu cennet olarak görüyor da ben neden göremiyorum? ’ diye sordu” ifadelerini kullandı. Öztürk, konuşmak istemeyen bir yolcunun daha sonra anlattığı sorununu da şöyle aktardı: “‘Abi, öğrenciyim. Maalesef ev sahibimiz kiramızı iki kat artırdı. Evi birkaç gün içinde boşaltmamız gerek’ dedi. Yayımlayamadığımız, o beş saatlik sürede dinlediğimiz çok sayıda öykü var.”
Öztürk, taksisine binen yolcuların büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu ve her birinin üzerindeki en baskın duygunun, cümlelerine de yansıyan “umutsuzluk” olduğuna dikkat çekti.
Öztürk, tüm umutsuzluğa karşın gençlerin Millet İttifakı’nı “kurtuluş” olarak gördüğünü belirterek. “Bize, ‘umudumuzsunuz’ diyorlar. Gençler Millet İttifakı’nı can simidi olarak görüyor” diye konuştu.
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