Zamlardan sonra çekilişle ayçiçek yağı dağıtılıyor
Dolar/TL kurundaki sert dalgalanmalar yurttaşların ceplerini yakmaya devam ediyor. AGD İstanbul Üniversitesi teşkilatı da öğrencilere çekilişle ayçiçek yağı verecek.
Ayçiçek yağı fiyatları sürekli zamlanırken bir yandan da Türkiye dünyada en fazla ayçiçek yağı ithalatı yapan ülke konumunda oluyor.
Dolar kurunun 13,87 TL seviyesine yükselmesi sonrasında 140 TL'ye kadar çıkan ayçiçek yağı fiyatı yurttaşları zor duruma soktu. Her gün fiyat etiketi değişen ayçiçek yağını artık çekilişle dağıtılıyor.
EN MALİYETLİ ÜRÜN OLDU
AGD İstanbul Üniversitesi teşkilatı ise çekilişle ayçiçek yağı dağıtmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından çekiliş yapan AGD İstanbul Üniversitesi teşkilatı, "Öğrenci evlerimizin bu ayki alışverişlerinde en maliyetli ürün sıvı yağı oldu. Biz de aynı dertten muzdarip bir evin bu aylık sıvı yağ ihtiyacını karşılamak için bir çekiliş düzenliyoruz" dedi.
Öğrenci evlerimizin bu ayki alışverişlerinde en maliyetli ürün sıvı yağı oldu. Biz de aynı dertten muzdarip bir evin bu aylık sıvı yağ ihtiyacını karşılamak için bir çekiliş düzenliyoruz.— AGD İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü (@kampusbeyazit) November 30, 2021
Çekiliş sonucu 3 Aralık Cuma Günü bu twitter hesabından duyurulacaktır.
Çekiliş Şartları?? pic.twitter.com/mzRZErs5kI
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