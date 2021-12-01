Zamlardan sonra çekilişle ayçiçek yağı dağıtılıyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:43

Ayçiçek yağı fiyatları sürekli zamlanırken bir yandan da Türkiye dünyada en fazla ayçiçek yağı ithalatı yapan ülke konumunda oluyor.

Dolar kurunun 13,87 TL seviyesine yükselmesi sonrasında 140 TL'ye kadar çıkan ayçiçek yağı fiyatı yurttaşları zor duruma soktu. Her gün fiyat etiketi değişen ayçiçek yağını artık çekilişle dağıtılıyor.

EN MALİYETLİ ÜRÜN OLDU

AGD İstanbul Üniversitesi teşkilatı ise çekilişle ayçiçek yağı dağıtmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından çekiliş yapan AGD İstanbul Üniversitesi teşkilatı, "Öğrenci evlerimizin bu ayki alışverişlerinde en maliyetli ürün sıvı yağı oldu. Biz de aynı dertten muzdarip bir evin bu aylık sıvı yağ ihtiyacını karşılamak için bir çekiliş düzenliyoruz" dedi.