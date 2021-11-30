Bu da oldu! Ayçiçek yağına zincir vuruldu
Ayçiçek yağına daha önce alarm takarak güvenlik önlemi alan marketlerde dikkat çeken bir güvenlik tedbiri alındı. Gram altın fiyatıyla yarışan 18 litrelik ayçiçek yağına zincir vuruldu.
Dolar kurunun 13,50 TL seviyesine yükselmesi sonrasında 140 TL'ye kadar çıkan ayçiçek yağı fiyatı yurttaşları zor duruma soktu. Ayçiçek yağı fiyatlarında son olarak Nisan 2020'de 35 TL'den satılan ayçiçek yağı fiyatı, BİM zincir markette bugün 90 TL'ye kadar çıktı.
Ayçiçek yağının 18 litrelik tenekesi gram altın fiyatlarıyla yarışırken, marketlerde daha önce görülmemiş güvenlik önlemi dikkat çekti. Milli Gazete'nin aktardıklarına göre, daha önce alarm takılan ayçiçek yağına bu kez zincir vurulduğu görüldü. Süpermarketin önündeki 18 litrelik ayçiçeği yağının zincirlenmiş halini gören yurttaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan İstanbul’da 18 litrelik ayçiçeği yağı marketlerde 550 TL ile 660 TL arasında satılıyor. Gram altın ise 730 TL civarında seyrediyor.
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