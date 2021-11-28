A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!

28 Kasım 2021 Pazar, 09:56

Dolar/TL kurundaki sert dalgalanmalar yurttaşların ceplerini yakmaya devam ediyor. Yandaş A Haber ise her gün etiketi değişen ayçiçek yağının zammını fısatçılığa bağladı.

Tekirdağ'daki bir ayçiçek yağı fabrikasında haber yapan A Haber, kurun bahane edilerek fiyatların yükseldiğini iddia etti.

Ayçiçek yağı fiyatı üzerinden spekülasyonlar yapıldığını iddia eden Erkan Ünal, "Öyle bir durum söz konusu değil. Ülkemizin ayçiçek yağı sektöründe en çok tercih edilen markalarını üretmekte olan birliğimiz, üretimine 7/24 tam kapasiteyle devam etmektedir. Üretimimiz şu anda devam ediyor. Yaklaşık aylık 20 bin tonun üzerinde rafine ayçiçek yağı üretimi gerçekleştirerek sevkiyatını talep doğrultusunda karşılıyoruz" iddiasında bulundu.

"AYÇİÇEK HASADI DEVAM ETTİ"

Ünal, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde üretimimizde hiçbir sıkıntı aksama yaşanmadı. Şu anda zaten bu yıl Ekim ayının ortalarına kadar hatta sonuna kadar ayçiçek hasadı bölgemizde ve Türkiye'de devam etti. Ülkemizin ihtiyacının yüzde 50-60'ını zaten bu bölgeden karşılamaktayız"