Metin Uca’dan 'ayçiçek yağı' paylaşımı: 'Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz mi kaldı?'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:59

Dolar kurunun 14 TL'ye yaklaşması sonrası 140 TL'ye kadar çıkan ayçiçek yağı fiyatı yurttaşları zor duruma soktu. Ayçiçek yağı fiyatlarında son olarak Nisan 2020'de 35 TL'den satılan ayçiçek yağı fiyatı, BİM zincir markette 90 TL'ye kadar çıktı.

AYÇİÇEK YAĞINA ZİNCİR VURULDU

Ayçiçek yağının 18 litrelik tenekesi gram altın fiyatlarıyla yarışırken, marketlerde daha önce görülmemiş güvenlik önlemi dikkat çekti. Milli Gazete'nin aktardıklarına göre, daha önce alarm takılan ayçiçek yağına bu kez zincir vurulduğu görüldü.

Süpermarketin önündeki 18 litrelik ayçiçeği yağının zincirlenmiş halini gören yurttaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

UCA: TAM EKONOMİK SIÇRAMA YAPACAKKEN...

Söz konusu fotoğrafa ilişkin bir paylaşım da sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca'dan geldi.

Uca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tam uzaya gitmek ile kuru soğan yemek arasında bir yerlere sıkışmışken, tam ekonomik sıçrama yaparak yüzde 7.4 büyüyecekken yerli ve milli yağlarımızı zincirlediler, her şey daha da bulanıklaştı. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyiniz mi kaldı?" ifadelerini kullandı.

Uca'nın paylaşımı şu şekilde: