Zamlı faturalar yurttaşa ulaştı: Rakamları gören mahkemeye koştu!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:26

Güncelleme: 10.03.2025 - 16:26

İlk defa evlere gönderilen yeni elektrik faturaları birçok aboneyi şok etti. Şubat ayında yapılan düzenleme ile elektrik kullanımında 417 kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan konutlara iki katı fatura yansıtılacağı açıklanmıştı. Yeni faturalar kullanıcıların adreslerine gönderildiğinde, bazı aboneler fatura tutarlarının 3 ila 4 kat arttığını belirterek mahkemeye başvurdu.

Türkiye'nin yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu yeni tedbir paketlerinin ardından elektrik faturalarındaki sübvansiyon kısıtlaması Şubat ayında yürürlüğe girdi.

1050 TL ÜSTÜ FATURALAR İKİ KATINA ÇIKTI

Bu düzenleme, 417 kWh ve üzeri elektrik tüketimi yapan aboneler için destek ödemelerinin kesileceğini duyurdu. Sonuç olarak, 1050 TL ve üzerinde fatura ödeyen kullanıcıların faturaları iki katına çıkarken, yeni uygulamanın ilk faturaları dağıtılmaya başlandı.

Faturaları gören çok sayıda abone, şikayetlerini enerji yönetimine iletti. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan aboneler, fatura artışlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Antalya’dan bir abonenin 1000 TL olan faturasının 4 bin TL'yi geçtiğini, Gaziantep'ten bir başka abonenin ise 950 TL’lik faturanın 3 bin 700 TL’ye yükseldiğini belirtti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden de yeni faturalarla ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.