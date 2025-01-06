Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?
Yılın ilk kabine toplantısı için geri sayım başladı. Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması ile alınan kararları paylaşacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?
3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan memur ve emekliye yapılan zam oranları sonrası gözler Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.
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