Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Yılın ilk kabine toplantısı için geri sayım başladı. Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması ile alınan kararları paylaşacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 08:57

3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan memur ve emekliye yapılan zam oranları sonrası gözler Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.


Etiketler: #Kabine Toplantısı #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi #ne zaman

İlgili Haberler

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar?

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar?
Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır?

Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır?
Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim engeli kalktı mı?

Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim engeli kalktı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler