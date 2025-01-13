Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:39

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:39

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve bölgesel tren bilet fiyatlarına artış uyguladı. Peki, Yüksek hızlı tren biletleri ne kadar oldu? Ankara-İstanbul güzergahı kaç para oldu?

2025 YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldı. Yeni tarife ile Ankara- İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye çıktı.

YENİ TARİFE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.Yeni tarife ile; Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara- Konya güzergahı 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara- Eskişehir güzergahı 280 TL'den 390 TL'ye çıktı.