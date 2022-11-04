Zeytine destek artmadı: Üretici yine zorda
Bu yıl “var yılı” olan zeytinde üreticinin yüzü gülmedi. “Avrupa’da kuraklık var bizde rekolte iyi, üreticinin yüzü gülecek” söylemi de karın doyurmadı. Zeytinyağı destekleri yıllar geçmesine karşın yerinde sayıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 2022’de ürün bazlı desteklerin artmadığına dikkat çekti.
Zeytine 15 kuruş ve zeytinyağına 80 kuruş destek verildiğini anımsatan Bakırlıoğlu, zeytin üreticisinin mağdur olduğunu söyledi. “Avrupa’da kuraklık var, biz de rekolte iyi. Üreticinin yüzü gülecek” söylemlerinin karın doyurmadığını vurgulayan Bakırlıoğlu, “Çünkü Manisa bölgesinde yoğun olarak üretilen domat ve uslu tipi zeytin fiyatı 11 lira civarında. Geçen yıl 9-10 liraydı. Maliyetler üçe katladı, mazota, gübreye, ilaca, işçiliğe kat kat zam geldi fakat zeytin fiyatı aynı oranda artmıyor” diye konuştu.
Bakırlıoğlu, zeytinyağı desteğinin de 7 yıldır artmadığını söyleyerek, “Tarımı destekliyoruz diyorlar ama zeytinyağı desteği 400 dolardan 43 dolara düşmüş durumda. Üretimden tüketime herkesi koruyan destekleme sistemine ihtiyaç var” dedi.
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