Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı

26 Temmuz 2022 Salı, 06:05

Merlyn Thomas, BBC News

Getty Images Yeni madeni parayı dükkanlarda da kullanabilirsiniz, tabii ki para üstü verebilen bir yer bulabilirseniz

Zimbabve Merkez Bankası, para biriminin değer kaybıyla birlikte artışa geçen enflasyonu düşürme umuduyla altından bir para piyasaya sürdü.

Enflasyonun bu ay yüzde 190’ı geçmesinin ardından Merkez Bankası faizi ikiye katlayarak yüzde 200 yapmıştı.

Her bir paranın bir ons (28,3 gram) altın içereceği, yüzde 5’lik üretim maliyetinin de eklenmesiyle piyasa değerinin belirleneceği duyuruldu.

Altının onsu Cuma günü 1,724 dolardı. Yüzde beşlik üretim maliyetini de ekleyince her bir madeni para 32 bin 293 TL’ye denk geliyor.

Merkez Bankası Başkanı John Mangudya, para üstü verebilmeleri koşuluyla bu paranın dükkanlarda da kullanılabileceğini açıkladı.

Zimbabve doları bu yıl diğer para birimleri karşısında büyük değer kaybetti.

Zimbabveliler, ülkeyi yaklaşık 40 yıl yöneten Robert Mugabe dönemindeki ekonomik kaosu unutmuş değil.

Hiperenflasyon nedeniyle ülke 2009 yılında kendi para birimini terk etmek ve dolar başta olmak üzere yabancı para birimleri kullanmak zorunda kalmıştı.

Krizin en kötü dönemlerinde hükümet enflasyon verisi açıklamayı bırakmış, ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım 2008’da yıllık enflasyon yüzde 89,7 sekstilyona çıkmıştı.

O dönemde basılan 100 milyar Zimbabve doları banknotu ülkenin ekonomik çöküşünün simgesi haline gelmişti.

10 yıl sonra ülke kendi para birimine geri döndü fakat bir kere daha Zimbabve dolarının değer kaybetmesinin önüne geçemedi.