Glütensiz un nedir? En çok tercih edilen glütensiz un çeşitleri nelerdir?
Sağlıklı beslenmek istiyor ya da belli başlı hassasiyet durumları yaşıyorsanız glutensiz un nedir sorusunun cevabını arıyor olabilirsiniz… Peki; glütensiz un nedir? En çok tercih edilen glütensiz un çeşitleri nelerdir? Lezzetli ve sağlıklı yiyecekler glutensiz unla nasıl yapılır? İşte glutensiz un ile ilgili merak edilenler…
Buğday, arpa ve yulaf gibi içerisinde glüten bulunduran tahılların yer almadığı un çeşidine glütensiz un adı veriliyor. Glüten içermeyen mısır, pirinç, nohut, mercimek gibi tahıllardan un elde ediliyor. Bunun yanı sıra badem, kinoa, hindistan cevizi, keçiboynuzu, patates gibi yiyeceklerden elde edilen unlar da glütensiz un kategorisinin içinde yer alıyor. Ülkemizde en çok bilinen ve tüketilen glütensiz un çeşidi mısır unu.
GLUTENSİZ UN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Glutensiz unlar, doğal yapısında gluten barındırmayan hemen her besinden elde edilebiliyor. Ancak bu ürünlerin un görevini yerine getirebilmesi için özellikle de nişasta içeren veya su emici özelliğe sahip olan besinler kullanılıyor. Buna göre; en yaygın tüketilen glutensiz un çeşitleri:
Badem unu
Hindistan cevizi unu
Fındık unu
Karabuğday unu
Yulaf unu
Kinoa unu
Nohut unu
Pirinç unu
Teff unu
Keçiboynuzu unu
Mısır unu
GLUTENSİZ UN NERELERDE KULLANILIR? NELER YAPILIR?
Glütensiz un kek, krep gibi çeşitli hamur işlerinde kullanılıyor. Pek çok glütensiz besinden un elde ediliyor. Kimi glütensiz unlardan ekmek yapılabilirken kimi glütensiz un ile ekmek yapılmıyor. Tercih ettiğiniz glütensiz unun özelliğini bildiğiniz zaman hazırlamak istediğiniz ürünü daha kolay pişirebilirsiniz.
En çok tercih edilen glütensiz un çeşitlerinin başında nohut unu, kinoa unu, karabuğday unu, keçiboynuzu unu, hindistan cevizi unu geliyor.
Nohut ununun protein içeriği yüksektir. Beyaz una nazaran daha yapışkan bir un çeşidi. Bu nedenle bağlayıcılık özelliği oldukça etkili. Nohut unu kullanarak birbirinden nefis poğaçalar ve kekler yapabilirsiniz. Nohut unu kullanarak glütensiz diyete uygun ekmek yapılıyor.
Keçiboynuzu ununu rafine şeker yerine kullanabilir, kurabiye, pankek veya kek hazırlayabilirsiniz. Tatlı tarifleri için en uygun unlar arasında yer alıyor.
Hindistan cevizi unu da tıpkı keçiboynuzu unu gibi. Tatlı tarifleri için oldukça uygun bir glütensiz un çeşidi. Protein ve lif açısından oldukça zengin.
Kinoa unu ve badem ununun kabarma özelliği bulunmuyor. Her iki un da yüksek lif içeriğine sahiptir.
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